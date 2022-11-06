"الموارد البشرية" تُطلق "أسرة مطمئنة" لتوعية وتعزيز احتياجات الأسرة ومعالجتها في المملكة

أطلقت إدارة التمكين المجتمعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع جمعية وئام للتنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية حملة "أسرة مطمئنة"؛ وهي حملة لتوعية وتعزيز أهم احتياجات الأسرة المعاصرة سواء للمواطنين أو المقيمين؛ بمشاركة 194 جمعيه تنمية أسرية وأهلية على مستوى المملكة، ولمدة ثلاثة أسابيع.
وتهدف هذه المبادرة إلى تحديد أهم القضايا الأسرية والعمل على معالجتها من خلال تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي، إضافة إلى أهم القضايا التي تعاني منها الأسر في المجتمع السعودي مثل: التفكك الأسري، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على قيم الأسرة، وضعف المهارات الحياتية للأسرة.
وتأتي القضايا التي تستهدفها الحملة بناءً على مخرجات ورشة العمل التي عقدتها إدارة التمكين المجتمعي بالوزارة، بعنوان تحديد الاحتياجات الأسرية، والتي شارك بها مجلس شؤون الأسرة والإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالوزارة وبعض الجمعيات الأسرية والأكاديميين والمختصين.
من جهته، قال أمين عام جمعية وئام للتنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية الدكتور محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر: إن من أهم المشكلات التي تواجه المجتمع السعودي مشكلة "التفكك الأسري" الذي ينتج عن عدة أسباب؛ من أهمها تأثير وسائل التواصل الاجتماعي التي دخلت كل بيت وأصبحت جزءًا كبيرًا من حياة الكثير من الأشخاص، ولكن السؤال: كيف نتعامل ونتعاطى مع هذا التأثير؟ وكيف نوظفها التوظيف السليم والصحيح؟
وأكد الدكتور "العبدالقادر" أن من أهداف هذه الحملة تعزيز وتقوية الروابط الأسرية وتمكين الأسرة من مهارات حياتية تساهم في جودة حياتهم، إضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى الأسرة بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية التعامل معها.
وأضاف الدكتور "العبدالقادر" أن الحملة تتناول هذه المشاكل من حيث أهم أسبابها، وآثارها السيئة، وسنطرح بعض الحلول المقترحة، التي نقدمها سواء في الجانب الوقائي والعلاجي، والتي قد تساعد على الحد من هذه المشكلة، وتخفف من آثارها السيئة على المجتمع وأفراده، بمختلف طبقاتهم.