"الموارد البشرية" تُطلق "أسرة مطمئنة" لتوعية وتعزيز احتياجات الأسرة ومعالجتها في المملكة

من جهته، قال أمين عام جمعية وئام للتنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية الدكتور محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر: إن من أهم المشكلات التي تواجه المجتمع السعودي مشكلة "التفكك الأسري" الذي ينتج عن عدة أسباب؛ من أهمها تأثير وسائل التواصل الاجتماعي التي دخلت كل بيت وأصبحت جزءًا كبيرًا من حياة الكثير من الأشخاص، ولكن السؤال: كيف نتعامل ونتعاطى مع هذا التأثير؟ وكيف نوظفها التوظيف السليم والصحيح؟