لدعم رواد الأعمال.. صندوق التنمية السياحي يطلق مركز نمو السياحة "TDF Grow"

ويستهدف البرنامج رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تدريب 10 منشآت شهرياً، و"برنامج مُسرعة نمو السياحة"، وهو برنامج مكثف يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة نحو النمو، ويشمل خدمات تطوير الأعمال والاستشارات والتوجيه، والتدريب؛ بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى المستثمرين. ويستهدف البرنامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال العمل على تخريج 15منشأة صغيرة أو متوسطة، ثم برنامج "معسكرات نمو السياحة"، ويهدف إلى دعم رواد الأعمال في تطوير أفكارهم ومشاريعهم ويتكون من ثلاثة معسكرات تدريبية مختلفة.