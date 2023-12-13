"الحقيل" يتسلّم النسخةَ الثالثة من مجلة "نحو المليون"

وأوضح "حمودة" أن هذه المجلة هي النسخة الثالثة منها، والتي تصدر بشكل سنوي ويرصد فيها منجزات أمانة محافظة جدة، ممثلة في الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية، والتي تشمل مبادرات نوعية من ضمنها مبادرات رياضية وصحية مثل "جدة تتحرك"، والمبادرات الخاصة بالأيام الصحية العالمية، وأيضًا الخاصة برؤية المملكة والاستدامة وجودة الحياة، كمبادرات الزراعة، تماشيًا مع مبادرة السعودية الخضراء والملتقيات المستدامة والنوعية على مستوى الأمانات، وملتقى "نحو المليون" الذي يستهدف بشكل سنوي تكريم الجهات الداعمة والمشاركة مع أمانة جدة، وكذلك ملتقى "جدة قادرون" النسخة الثانية، والذي يهدف لتشجيع المنشآت على تحقيق معايير الوصول الشامل لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولتصبح مدينة جدة مدينة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة.