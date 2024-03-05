"الربيعة" يجري مباحثات مع مدير مركز اليونسكو الإقليمي للجودة في التعليم

التقى المستشارُ بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقرّ المركز بالرياض، اليوم؛ المديرَ العام لمركز منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الدكتور عبدالرحمن المديرس.
وشهد اللقاءُ مناقشةَ الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، وسبل دعم قطاع التعليم في الدول ذات الاحتياج.
وأشاد "المديرس" بالجهود الإغاثية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في مساعدة المحتاجين والمتضررين حول العالم بمختلف أشكال الدعم الإغاثي، منوّهًا إلى السمعة الدولية الطيبة للمركز.
من ناحية أخرى التقى "الربيعة"، في مقر المركز في الرياض، اليوم؛ سفيرَ الاتحاد الأوروبي لدى المملكة "كريستوف فارنو".
وتضمّن اللقاءُ بحثَ الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالمشاريع الإغاثية والإنسانية، وسبل أوجه التعاون والتنسيق المشترك.