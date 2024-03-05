"الربيعة" يجري مباحثات مع مدير مركز اليونسكو الإقليمي للجودة في التعليم

التقى المستشارُ بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقرّ المركز بالرياض، اليوم؛ المديرَ العام لمركز منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الدكتور عبدالرحمن المديرس.