بدءًا من اليوم.. "أولكم" تستعرض حلولها المتكاملة في مجالات التجارة الإلكترونية في "سيمليس السعودية 2024"

وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة "أولكم" التجارية خالد العضاض، عن سعادته بمشاركة "أولكم" في معرض "سيمليس السعودية 2024"، والتي تهدف المجموعة من وراء مشاركتها فيه إلى تعزيز الابتكار في مجال التجارة الإلكترونية، وبناء شراكات جديدة، والتركيز على تقديم حلول تلبي احتياجات السوق، وتدعيم استراتيجيات النمو والتوسع للشركات في المنطقة؛ لافتًا أن المشاركة في معرض "سيمليس السعودية 2024" تتيح الفرصة للتفاعل مع قادة الصناعة والتكنولوجيا من أنحاء العالم المختلفة؛ مما يسهم في دفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي في قطاع التجارة الإلكترونية.