بدءًا من اليوم.. "أولكم" تستعرض حلولها المتكاملة في مجالات التجارة الإلكترونية في "سيمليس السعودية 2024"

أعلنت مجموعة "أولكم"، المتخصصة في الحلول الرقمية المتكاملة للتجارة الإلكترونية، أنها ستطرح خلال مشاركتها في معرض "سيمليس السعودية 2024"، الذي ينطلق اليوم الثلاثاء ويستمر حتى مساء الخميس الموافق 24 أكتوبر الجاري، أحدَثَ ابتكاراتها التي تتيح للعلامات التجارية سرعة الوصول والنفاذ إلى الجمهور المستهدف، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بتقديم باقة متنوعة من الحلول الشاملة للتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية المتطورة.
وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة "أولكم" التجارية خالد العضاض، عن سعادته بمشاركة "أولكم" في معرض "سيمليس السعودية 2024"، والتي تهدف المجموعة من وراء مشاركتها فيه إلى تعزيز الابتكار في مجال التجارة الإلكترونية، وبناء شراكات جديدة، والتركيز على تقديم حلول تلبي احتياجات السوق، وتدعيم استراتيجيات النمو والتوسع للشركات في المنطقة؛ لافتًا أن المشاركة في معرض "سيمليس السعودية 2024" تتيح الفرصة للتفاعل مع قادة الصناعة والتكنولوجيا من أنحاء العالم المختلفة؛ مما يسهم في دفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي في قطاع التجارة الإلكترونية.
وأكد "العضاض" أن مشاركة "أولكم" تجسّد حرصها على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، خاصة في مجالات تقديم حلول مبتكرة، تعزز كفاءة العمليات اللوجستية، كما تتيح الفرصة لمجموعة "أولكم" للتعاون مع نخبة من الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص؛ مما يسهم في دفع عجلة الابتكار وتطوير الخدمات الذكية من خلال تبني أحدث الابتكارات التكنولوجية ودعم تطوير البنية التحتية للخدمات الرقمية وتحسين الخدمات اللوجستية المتكاملة التي تسهم في تسريع عمليات الشحن، وإدارة سلاسل التوريد بكفاءة عالية، وهو ما يعزز من تنافسية العلامات التجارية ويدعم رضا العملاء.
وشدد الرئيس التنفيذي لمجموعة "أولكم" التجارية، خالد العضاض، على أن "أولكم" تسعى إلى دعم الشركات المتوسطة والكبيرة من خلال تقديم حلول متقدمة لتحسين الأنظمة التشغيلية، وإدارة العمليات التجارية، كما تركز "أولكم" على تكامل البيانات وتحليلها لتحسين تجربة العملاء، وتعزيز ولائهم، وتساهم هذه الحلول في رفع الكفاءة التشغيلية للشركات؛ مما يساعدها على التوسع في الأسواق المحلية والدولية.
الجدير بالذكر أن مجموعة "أولكم"، شركة رائدة في مجالات التجارة الإلكترونية، تأسست في الرياض، وتدير أعمالها في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتتخصص في توفير الحلول الشاملة، والدعم للعلامات التجارية والمصانع العالمية التي تسعى إلى إنشاء وتحسين قنوات وفرص زيادة مبيعاتها الرقمية في كل من سوق دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية.