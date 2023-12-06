علاقات متجذّرة ووطيدة.. ما إسهامات مجلس الأعمال السعودي الروسي في تطوير علاقات البلدين؟

ويحتلّ التعاون في مجال الطاقة أولوية كبيرة لدى السعودية وروسيا؛ لانعكاساته الإيجابية على مصالح البلدين، واستقرار أسواق الطاقة العالمية أيضًا، وقد تضاعفت نتائج هذا التعاون بعد تأسيس تحالف "أوبك بلس" في 30 نوفمبر "تشرين الثاني" 2016، الذي نشأ على إثر انضمام 10 منتجة للنفط من خارج منظمة "أوبك"، أبرزها روسيا، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، وذلك بعد محادثات معمقة بين قيادة المملكة وروسيا، أدت إلى ظهور هذا التحالف المهم الذي يلعب دورًا أساسيًّا في استقرار أسعار الطاقة في العالم.