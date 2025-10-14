"الموارد البشرية": مبادرة "عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا" تعزز استقرار سوق العمل

وتأتي هذه الرسالة ضمن سلسلة مواد تعريفية أطلقتها الوزارة لشرح أهداف المبادرة وآثارها على بيئة العمل، إذ تسهم في تقليل أوقات الدعاوى وتسريع الإجراءات القانونية، والحد من المنازعات العمالية، إلى جانب رفع نسبة الامتثال للالتزامات المتفق عليها بين العامل وصاحب العمل.