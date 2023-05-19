الأسد: علينا منع التدخلات الخارجية في شؤوننا.. ونحن مع الوفاق العربي العربي

وأضاف "الأسد": نحن الآن أمام مخاطر، وهو ما يتطلب إعادة ترتيب أوضاعنا متناولاً القضية الفلسطينية، ونشيد بدور الجامعة العربية لمعالجة ما يحدث في الدول العربية، وتناول الأسد القضايا التي تحدث في فلسطين وليبيا وسوريا والسودان واليمن، ونحن نساعد الدول لكن لنترك الأمور الداخلية.