الأسد: علينا منع التدخلات الخارجية في شؤوننا.. ونحن مع الوفاق العربي العربي

شدد الرئيس السوري بشار الأسد، في كلمته أمام القمة الـ32 المنعقدة في جدة، أنه يجب في المرحلة الراهنة العمل على منع التدخلات الخارجية في الشؤون العربية.
وقال: نحن مع الوفاق العربي العربي، وعندما تتراكم العلل يمكن للطبيب أن يعالجها ويجب أن نعالج النتائج قبل أن تغرق فيها الأجيال.
وأضاف "الأسد": نحن الآن أمام مخاطر، وهو ما يتطلب إعادة ترتيب أوضاعنا متناولاً القضية الفلسطينية، ونشيد بدور الجامعة العربية لمعالجة ما يحدث في الدول العربية، وتناول الأسد القضايا التي تحدث في فلسطين وليبيا وسوريا والسودان واليمن، ونحن نساعد الدول لكن لنترك الأمور الداخلية.
وأردف: نأمل أن تشكل مخرجات القمة بما يخدم العالم العربي، ونشكر المملكة العربية السعودية على تعزيز المصالحة في المنطقة للعربية، كما نشكر رؤساء الوفود التي أعربت عن تقديرها لسوريا.