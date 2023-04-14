محليات

"الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط تهريب أكثر من 860 كجم حشيش بمنفذ الوديعة

الكمية كانت مخبأة داخل تجويف أرضية إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة
جانب من عملية إحباط محاولة تهريب الحشيش في أرضية شاحنة بمنفذ الوديعة
جانب من عملية إحباط محاولة تهريب الحشيش في أرضية شاحنة بمنفذ الوديعة
ذياب الشمري
ذياب الشمري

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الوديعة من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الحشيش تجاوزت 860 كيلوجراماً، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، عُثر على أكثر من 860 كيلوجراماً من مادة الحشيش، مخبأة على امتداد أرضية الشاحنة، وذلك بإخفاء المضبوطات داخل تجويف الأرضية.

وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأحد أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.

وحثت الجميع على الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو الرقم الدولي (00966114208417)، أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa), حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
منفذ الوديعة
الحشيش

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org