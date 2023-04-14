"الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط تهريب أكثر من 860 كجم حشيش بمنفذ الوديعة

وحثت الجميع على الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو الرقم الدولي (00966114208417)، أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa), حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.