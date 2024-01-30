محليات
شرطة الرياض تقبض على 3 مواطنين لترويجهم 1.6 كجم حشيش وأقراصًا محظورة
قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على (3) مواطنين لاتخاذهم فيلا سكنية وكرًا لترويج (1.6) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.