"لوحة بانورامية تجذب العيون".. سُحب تعانق قمتَي الشفا والهدا وتُمطر!

ودعت إدارة الدفاع المدني في محافظة الطائف، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، في حين كثّفت الجهات الأمنية وجودها في مختلف الطرق والمتنزهات، لمتابعة حركة المركبات وتأمين السلامة العامة.