"لوحة بانورامية تجذب العيون".. سُحب تعانق قمتَي الشفا والهدا وتُمطر!

كست السحب الكثيفة قمتَي الهدا والشفا في محافظة الطائف منذ ساعات الصباح الباكر، لتشكّل لوحة بانورامية جذبت العيون، وشرحت الصدور بنسمات الهواء العليل.
وصاحبت كميات السحب أمطارٌ خفيفة، أكسبت المكان حُلة من حُلل الجمال الأخّاذ لطبيعة الهدا والشفا، وعانق جبالها اللون الأبيض في منظرٍ طبيعي جميل.
ودعت إدارة الدفاع المدني في محافظة الطائف، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، في حين كثّفت الجهات الأمنية وجودها في مختلف الطرق والمتنزهات، لمتابعة حركة المركبات وتأمين السلامة العامة.