"البحر الأحمر الدولية" تستخدم الوقود المستدام لجميع مركبات سلسلة التوريد التابعة لها

وتنفيذًا لرؤية "البحر الأحمر الدولية" لمستقبل أكثر اخضرارًا؛ تدير "البحر الأحمر الدولية" حاليًا أسطولًا مكونًا من 6 شاحنات تبريد بحمولة مقدارها 8 أطنان، و3 شاحنات تبريد بحمولة مقدارها 3.5 أطنان، جميعها تعمل بالوقود الحيوي. وتخدم المركبات مجموعةً واسعة من المرافق، وتقوم بدور فعال في شبكة سلسلة توريد بعيدة المدى؛ حيث يُستخدم الوقود الحيوي المستدام في تشغيل جميع شاحنات توصيل البضائع إلى فنادق وجهة "البحر الأحمر" الأربعة (فندق "تيرتل باي"، ومنتجع "سيكس سنسز الكثبان الجنوبية"، ومنتجع "سانت ريجيس البحر الأحمر"، ومنتجع "نجومه، ريتز- كارلتون ريزيرف")، وكذلك إلى "مطار البحر الأحمر الدولي".. فالانتقال من استخدام الوقود المعتاد إلى الوقود الحيوي، لا يخفض من انبعاثات الكربون فحسب؛ بل يعمل أيضًا على زيادة عمر محركات هذه المركبات؛ مما يحقق فوائد بيئية وتشغيلية.