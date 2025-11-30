قمر صناعي سعودي لرصد الطقس الفضائي من تطوير طالبات جامعة أم القرى

في إنجاز علمي جديد، طوّر فريق "أفق" من جامعة أم القرى قمرًا صناعيًّا صغيرًا لرصد الطقس الفضائي، وتحليل تأثير الإشعاعات الشمسية على أنظمة التوقيت والملاحة، وذلك ضمن مشروع بحثي فاز في مسابقة "ساري" التي تنظمها وكالة الفضاء السعودية.
وأوضحت الجامعة أن القمر الصناعي يهدف إلى مراقبة تأثير ظواهر الطقس الفضائي على إشارات الملاحة والتوقيت، بما يعزز أنظمة التحذير المبكر في حالات الخلل، ويدعم الجهات والقطاعات المتأثرة، إلى جانب توفير بيانات محلية تدعم الأبحاث الأكاديمية السعودية في هذا المجال الحيوي.
وبيّنت أن الفريق المطوّر للقمر يتكوّن من أربع طالبات: خلود مصطفى وجمانة المالكي من قسم الفيزياء الطبية، ورزان اللحياني من قسم علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، ونوف الزهراني من قسم الفيزياء.
ويأتي المشروع ضمن جهود الجامعة في تطوير برامج هندسة الفضاء والأقمار الصناعية، وتقديم حلول بحثية وتقنية تسهم في دعم الأمن الفضائي وتقليل آثار العواصف الشمسية على الأنظمة الحيوية.
ومن المتوقع أن تسهم البيانات التي سيوفرها القمر في تطوير نماذج توقعية للطقس الفضائي، ما ينعكس إيجابًا على دقة أنظمة الملاحة وتحديد المواقع وخدمات الاتصالات.
ويُعد هذا المشروع جزءًا من سلسلة مبادرات تتبناها جامعة أم القرى بالتعاون مع وكالة الفضاء السعودية، ضمن التوجهات الوطنية الهادفة إلى تطوير قطاع الفضاء وتعزيز الكفاءات السعودية في مجالات الهندسة والتقنيات المدارية.