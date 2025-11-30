قمر صناعي سعودي لرصد الطقس الفضائي من تطوير طالبات جامعة أم القرى

في إنجاز علمي جديد، طوّر فريق "أفق" من جامعة أم القرى قمرًا صناعيًّا صغيرًا لرصد الطقس الفضائي، وتحليل تأثير الإشعاعات الشمسية على أنظمة التوقيت والملاحة، وذلك ضمن مشروع بحثي فاز في مسابقة "ساري" التي تنظمها وكالة الفضاء السعودية.