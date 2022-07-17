في قمة جدة للأمن والتنمية.. السعودية ترسم خريطة طريق تترجم بها تطلعات شعوب المنطقة

وبجانب رسائل الأمل والتطلع لمستقبل مشرق رسخت كلمة ولي العهد مبادئ الحق والعدل والمساواة بأن لجميع الدول الحقوق الكاملة في أن يكون لها سيادتها الكاملة على أراضيها وعلى قرارها، دون إملاءات أو وصايا من أحد، مؤكدًا لمن يهمه الأمر أن الشباب في المنطقة يستطيعون أن يقدموا للعالم رسالة وقيمة نبيلة، يفخر بها الجميع، ولا يتخلون عنها، ونتمنى من العالم احترامها، كما نحترم القيم الأخرى؛ بما يعزز شراكتنا، ويخدم المنطقة والعالم.