رئيس مجلس الأعيان الأردني يصل الرياض في زيارة رسمية

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي, رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, وعضو المجلس عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية عبدالمحسن بن محمد المنيف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، وسفير الأردن لدى المملكة علي الكايد، وعددٌ من المسؤولين في مجلس الشورى.