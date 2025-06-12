المسند: التكييف ليس رفاهية بل ضرورة حياتية تستحق الشكر

أكد أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن أجهزة التكييف لم تعد تُعدّ من وسائل الرفاهية، بل أصبحت ضرورة من ضرورات الحياة اليومية، لا سيما في المناطق الحارة التي تشهد درجات حرارة مرتفعة قد تهدد صحة الإنسان وسلامته.
وقال المسند في تغريدة مساء اليوم عبر حسابه على منصة "إكس" إن التكييف يمثل نعمة من نعم الله التي تستوجب الحمد، مشددًا على أنه لولا الله ثم هذه الوسيلة، لاختنقت الصدور، وضاقت المنازل، وتعطلت كثير من الأعمال والأنشطة الحيوية، بفعل الحر الشديد.
ودعا المسند إلى أهمية ترشيد استهلاك أجهزة التكييف، والمحافظة عليها، باعتبارها عنصراً أساسياً في الحياة المعاصرة، خاصة في البيئات التي ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير، مؤكدًا أن الوعي باستخدام الطاقة مسؤولية مشتركة يجب أن يتحلى بها الجميع.