بسرد الحقائق.. "العجمي": ولي العهد قاد حربًا شرسة على المخدرات وطهّر السعودية من هذه الآفة

وفي مجال مكافحة الإرهاب، أكد العجمي أننا شهدنا كيف تمكّنت قواتنا الأمنية من إحباط العديد من المخططات الإرهابية، وتفكيك الخلايا المتطرفة التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار المملكة، مشيرًا إلى أن التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال كان له دور كبير في تحقيق هذه النجاحات؛ ما يؤكد على المكانة البارزة التي تحتلّها المملكة في الساحة الدولية كدولة رائدة في مكافحة الإرهاب.