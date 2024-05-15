بسرد الحقائق.. "العجمي": ولي العهد قاد حربًا شرسة على المخدرات وطهّر السعودية من هذه الآفة

أكد الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي الدكتور فهيد بن سالم العجمي، أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قاد حربًا شرسة على المخدّرات، ونجح في تطهير بلادنا من هذه الآفة الفتّاكة، وأن الجهود الجبارة التي بذلها لم تقتصر فقط على محاربة المخدرات، بل شملت أيضًا مكافحة الإرهاب والفساد؛ ما جعل من بلادنا مثالًا يُحتذى به في الاستقرار والأمان.
وأضاف الدكتور العجمي: أن سموه وجّه جهودًا حثيثة لمنع انتشار المخدرات التي تهدد حياة شبابنا وأسرنا. وتمثّلت هذه الجهود في: تعزيز الأجهزة الأمنية وتدريبها على أحدث التقنيات، والتعاون مع الدول الصديقة في تبادل المعلومات والتجارب لمكافحة هذا الخطر.
وتابع العجمي يقول: لقد رأينا جميعًا كيف تم الكشف عن شبكات تهريب المخدرات وتفكيكها، وكيف تم تقديم المروجين إلى العدالة. إن هذه الجهود لم تؤدِّ فقط إلى تقليل انتشار المخدرات، بل أيضًا إلى رفع مستوى الوعي بين المواطنين حول أخطار هذه الآفة وأهمية التصدّي لها. وقد لعب الإعلام الوطني دورًا كبيرًا في نشر الوعي وتعزيز القيم الإيجابية بين أفراد المجتمع.
ولفت إلى أنه لا يمكن إغفال الدور البارز الذي تلعبه رؤية 2030، والتي تسعى إلى بناء مجتمع حيوي وآمن وصحي. إن هذه الرؤية الطموحة تشمل العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة؛ ومنها: تعزيز الأنشطة الرياضية والثقافية، وإتاحة الفرص التعليمية والوظيفية للشباب؛ ما يسهم في إبعادهم عن المخاطر والانحرافات.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، أكد العجمي أننا شهدنا كيف تمكّنت قواتنا الأمنية من إحباط العديد من المخططات الإرهابية، وتفكيك الخلايا المتطرفة التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار المملكة، مشيرًا إلى أن التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال كان له دور كبير في تحقيق هذه النجاحات؛ ما يؤكد على المكانة البارزة التي تحتلّها المملكة في الساحة الدولية كدولة رائدة في مكافحة الإرهاب.
وفيما يتعلّق بمكافحة الفساد: نوّه الإعلامي "العجمي" إلى الجهود الكبيرة التي تتمثّل في تعزيز الشفافية والمساءلة، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، لافتًا إلى أنّ هذا النهج الحازم أسهم في بناء الثقة بين المواطن والدولة، وساهم في جذب الاستثمارات وتطوير الاقتصاد الوطني.