"مركز الملك سلمان للإغاثة" ينفذ 1.055 مشروعًا لدعم الأمن الغذائي عالميًا

ومن بين تلك المشاريع، نفذ المركز خلال عام 2025 مشروعًا في اليمن لدعم صمود المزارعين والصيادين، من خلال توفير المدخلات الزراعية، كالبذور والمعدات، وقوارب الصيد، والحقائب البيطرية، وبناء بيوت محمية، وتقديم برامج تدريبية في الممارسات الزراعية والسمكية، بالإضافة إلى دعم مشاريع الري واستصلاح الأراضي المتضررة من السيول.