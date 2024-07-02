مهتمّون: مبادرة "قسطك العقاري صفر" ستوازن أسعار الوحدات بالسوق.. ومطالبات بالتوسع في البنوك

يرى الكثير من المهتمين في الشأن العقاري أن المبادرة التي أطلقها صندوق التنمية العقارية قبل أيام بعنوان "قسطك يساوي 400 أو قسطك يساوي دعمك"، أي "صفر"، ستعمل على إعادة المزيد من التوازن في أسعار الوحدات السكنية الجاهزة من "السوق"؛ حيث ستكون الوحدات تحت الإنشاء أكثر جذبًا، بجانب دفع المزيد نحو مشاريع وزارة الإسكان الأقلّ سعرًا المنتشرة في جميع مناطق المملكة.