مهرجان ولي العهد للهجن.. الأشواط النهائية تُشعل الصفقات المليونية

أشعلت الاستعدادات للأشواط النهائية بمهرجان ولي العهد للهجن 2022، الصفقات المليونية بأسواق المطايا، وسجلت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا عن النسخ الماضية.
ويعود انتعاش المبيعات لعدة أسباب؛ من أهمها التنافس للفوز بجائزة سيف ولي العهد للنقاط، وكذلك أشواط الرموز؛ بهدف التشرف بالسلام على سموه واستلام النوماس من يده الكريمة، كما تَحفز السوق كثيرًا بعد سماح الاتحاد السعودي للهجن بانتقال المطية بنقاطها للمالك الجديد، وما شهدته هذه النسخ من زيادة في مجموع الجوائز بأكثر من 56 مليونًا، إضافة لمشاركات أقوى الشعارات المحلية والدولية.
هذا وتنطلق الأشواط الختامية بعد 8 أيام، وسط تكتيكات فنية قوية استغلها الملاك خلال فترة التوقف بعد الأشواط التمهيدية، في التدريبات المكثفة للمطايا، وتقديم برامج غذائية صارمة، ونقلها إلى مواقع خارج الطائف ومن ثم إعادتها؛ بهدف تغيير الأجواء لتحسين المزاج ورفع المعنويات.