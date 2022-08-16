مهرجان ولي العهد للهجن.. الأشواط النهائية تُشعل الصفقات المليونية

ويعود انتعاش المبيعات لعدة أسباب؛ من أهمها التنافس للفوز بجائزة سيف ولي العهد للنقاط، وكذلك أشواط الرموز؛ بهدف التشرف بالسلام على سموه واستلام النوماس من يده الكريمة، كما تَحفز السوق كثيرًا بعد سماح الاتحاد السعودي للهجن بانتقال المطية بنقاطها للمالك الجديد، وما شهدته هذه النسخ من زيادة في مجموع الجوائز بأكثر من 56 مليونًا، إضافة لمشاركات أقوى الشعارات المحلية والدولية.