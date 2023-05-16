انعقاد "مؤتمر التعاون والتكامل الاستراتيجي الثاني في التحول الرقمي"

يُذكر أن شركة "ريناد المجد" لتقنية المعلومات والاستشارات (RMG)، هي شركة وطنية استشارية رائدة في المملكة والمنطقة، تُقَدم خدماتها في مجالات التحول الرقمي والبنية المؤسسية وإدارة البيانات والحوكمة والأمن السيبراني وأنظمة الجودة والتميز المؤسسي واستمرارية الأعمال، وتساعد الجهات على اجتياز قياس التحول الرقمي الحكومي، في مختلف القطاعات؛ سعيًا منها لتسريع التحول الرقمي في المملكة والمنطقة.