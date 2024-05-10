أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة وتوقيف العمل ببعض بنود الدستور

وأوضح أن الأمن مسألة في غاية الأهمية، وسوف يوليها اهتمامًا كبيرًا.. وأعلن ضبط من أُدين بالخيانة وهو حر طليق نتيجة ممارسات غير مقبولة، مشددًا على أنه لن يسمح باستغلال الديمقراطية لتدمير البلاد، وفقًا لـ"العربية نت".