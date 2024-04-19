إنقاذ حياة إماراتي فُقِدَ في صحراء السعودية لـ 3 أيام

وقالت جمعية عون للبحث والإنقاذ السعودية، إنها تلقت خبر العثور على زايد أحمد المنصوري؛ أمس الخميس، في الربع الخالي شمال بئر فيصل، وهو بصحة جيدة، وكذلك أكّدت جمعية الأفلاج للإنقاذ السعودية خبر العثور على المنصوري.