بالفيديو.. الأمير بندر الفيصل لـ"يا هلا بالعرفج": "ولي العهد يهدف لجعل الفروسية رياضة ممتعة للجميع"

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج مجموعة من الفقرات في برنامجه الأسبوعي الذي يأتي كل أربعاء على قناة روتانا خليجية، منها فقرة البرواز التي عرض من خلالها مقطعًا مرئيًّا للأمير "بندر بن خالد الفيصل"، رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، يتحدث فيه عن الفروسية ومستقبلها في المملكة، ويكشف عن آخر استراتيجيات التطوير التي أعدتها الهيئة، كما ذكر أن سمو ولي العهد يهدف لجعل الفروسية رياضة مجتمعية ممتعة للجميع.