بالفيديو.. الأمير بندر الفيصل لـ"يا هلا بالعرفج": "ولي العهد يهدف لجعل الفروسية رياضة ممتعة للجميع"

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج مجموعة من الفقرات في برنامجه الأسبوعي الذي يأتي كل أربعاء على قناة روتانا خليجية، منها فقرة البرواز التي عرض من خلالها مقطعًا مرئيًّا للأمير "بندر بن خالد الفيصل"، رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، يتحدث فيه عن الفروسية ومستقبلها في المملكة، ويكشف عن آخر استراتيجيات التطوير التي أعدتها الهيئة، كما ذكر أن سمو ولي العهد يهدف لجعل الفروسية رياضة مجتمعية ممتعة للجميع.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض العرفج فيديو للكاتب "خلف ملفي"، تكلم فيه عن علاقته بالمشي، وكشف عن أصعب قرار اتخذه وهو يمشي، كما وجَّه رسالة لكل إعلامي رياضي قائلاً: "اتقِ الله في كل ما تقوله تجاه المجتمع".
ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة كتاب "قواعد الطعام" للكاتب "مايك بولان"، وهو يتحدث عن كثير من الأشياء التي تخص الطعام، ومن الممكن أن تكون مفيدة لنا في حياتنا الصحية. كما عرض أثناء الفقرة مقطعًا مرئيًّا للدكتور "عبدالرحمن السلطان"، حدَّثنا من خلاله عن الكتاب.
وأخيرًا، وفي فقرة سيرة وتر، روى الفنان الكويتي "ناصر المانع" قصة أغنية "عادك إلا صغير" التي غناها الراحل "أبو بكر سالم"، ويغنيها بصوته مع عزف على العود.