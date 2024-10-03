يحتوي على أكبر قبة زجاجية في العالم.. أمانة الطائف توقع عقد إنشاء "قبة الفراشات"

ويوفر المشروع ساحة للكوفي لاونج لراحة الزوار، وأرضاً حجرية للفعاليات المختلفة والأنشطة الترويحية، ويشمل أيضاً حدائق خارجية، وبحيرة بيئية مميزة محيطة بالقبة الزجاجية، بمساحة 5000 متر مربع، وقد صممت البحيرة بداخلها جزيرة مساحتها 1400متر مربع، ويزورها الزوار بالقوارب لتكون زيارة الجزيرة تجربة فريدة للتعامل المباشر مع الحيوانات والغزلان والطيور الأليفة مثل الطاووس والبجع وطيور الفلامنجو، ويعيش الزائر فيها تجربة إطعام الطيور مباشرة، والتقاط الصور التذكارية.