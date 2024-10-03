يحتوي على أكبر قبة زجاجية في العالم.. أمانة الطائف توقع عقد إنشاء "قبة الفراشات"

وقَّعت أمانة محافظة الطائف عقد استثمار موقع في محافظة الطائف بين أمانة الطائف وشركة فراشات غيم للترفيه لإنشاء مشروع "قبة الفراشات"، حيث يعد من المشروعات النوعية المميزة بالمحافظة، وإحدى الفرص الاستثمارية المعززة للسياحة المحلية.
ووفقاً لبيانٍ أوردته لـ"سبق" أمانة الطائف، سيقام إنشاء "حدائق يولِسيس للفراشات" على أرض مساحتها 33 ألف متر مربع، وفي موقع متوسط يسهل الوصول إليه من مختلف المواقع.
ويتضمن المشروع قاعة هولوجرام، ومعرضاً للفراشات، كما يحتوي على قبة زجاجية، تعد من أكبر القباب الزجاجية بالعالم بمساحة 2827 متراً مربعاً وبقطر 60 م وارتفاع 23م، وحديقة تعد من أكبر الحدائق المغطاة بالعالم، ستكون محمية للنباتات والزهور والفراشات.
ويوفر المشروع ساحة للكوفي لاونج لراحة الزوار، وأرضاً حجرية للفعاليات المختلفة والأنشطة الترويحية، ويشمل أيضاً حدائق خارجية، وبحيرة بيئية مميزة محيطة بالقبة الزجاجية، بمساحة 5000 متر مربع، وقد صممت البحيرة بداخلها جزيرة مساحتها 1400متر مربع، ويزورها الزوار بالقوارب لتكون زيارة الجزيرة تجربة فريدة للتعامل المباشر مع الحيوانات والغزلان والطيور الأليفة مثل الطاووس والبجع وطيور الفلامنجو، ويعيش الزائر فيها تجربة إطعام الطيور مباشرة، والتقاط الصور التذكارية.
وستكون الحديقة المغطاة مزهرة تحتضن عشرات الأنواع من الفراشات المختلفة بألوانها الجاذبة، وتطير الفراشات في أنحاء الحديقة وتحت أنظار الزوار، ومن المتوقع أن يكون مشروع قبة الفراشات من معالم الجذب السياحي لمدينة الورد.