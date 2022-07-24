استولى عليها مواطن.. "أمانة جدة" تستعيد أرضاً مساحتها 5500 م2 عقب دعوى قضائية

بدأت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، بالتعاون مع الجهات المعنية، بإزالة تعديات على أرضٍ حكومية مخصصة لإنشاء حديقة عامة بحي النخيل في أبرق الرغامة جنوب شرقي المحافظة على مساحة تقدر بنحو 5.570 م2، بعد استعادتها من مواطن استولى عليها دون مستمسكات نظامية.
وأكّدت الأمانة أنها استعادت الأرض بعد دعوى قضائية أقامتها وتمكنت بموجبها من إعادة الأرض لأملاك الدولة.
وبيّنت الأمانة أن المواطن أقام على الموقع منزلاً وسكناً للعمال وورشة، مدعياً ملكيته الأرض بموجب الإحياء، حيث جاء القرار باستعادة الحديقة بعد عدة مرافعات قضائية وصدور حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف يلزم المدعى عليه برفع يده عن الأرض وإعادتها للملكية العامة للدولة.
وطالبت الأمانة بضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات في عدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة حيالها، وأعربت عن شكرها للسكان على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية عبر مركز البلاغات 940 والمساهمة في معالجتها.