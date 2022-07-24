استولى عليها مواطن.. "أمانة جدة" تستعيد أرضاً مساحتها 5500 م2 عقب دعوى قضائية

بدأت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، بالتعاون مع الجهات المعنية، بإزالة تعديات على أرضٍ حكومية مخصصة لإنشاء حديقة عامة بحي النخيل في أبرق الرغامة جنوب شرقي المحافظة على مساحة تقدر بنحو 5.570 م2، بعد استعادتها من مواطن استولى عليها دون مستمسكات نظامية.