"الفضلي" يرأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة "وقاء" ويقرّ مشروع ميزانية 2024

رأس وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، الاجتماع الثالث للمجلس بمقر الوزارة في الرياض.