محليات

إبل وأغنام في محميات طبيعية.. ضبط 75 مخالفاً لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

القوات الخاصة للأمن البيئي تحث على الإبلاغ عن أي حالات اعتداءٍ على البيئة أو الحياة الفطرية
إبل وأغنام في محميات طبيعية.. ضبط 75 مخالفاً لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (75) مخالفاً لنظام البيئة، (50) مواطناً، و(23) مقيماً من الجنسية السودانية، ومقيمَيْن من الجنسيتين الباكستانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي (1677) متناً من الإبل، و(575) رأساً من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تمّ تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

وحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي
مخالفين لنظام البيئة

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