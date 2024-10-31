أكثر من 10 ملايين دولار لمساعدة النازحين والمتأثرين من الأزمة الإنسانية في أوكرانيا

ووقّع الاتفاقيةَ مساعدُ المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ونائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي كليمنتس؛ وذلك بمقر المركز في الرياض.

وسيجري بموجب الاتفاقية توزيعُ 11 ألفًا من أدوات المأوى، و2.400 من مجموعة التدفئة السريعة، و4.700 من مواد البناء الشتوية لعزل المنازل وتوفير الدفء خلال فصل الشتاء، يستفيد منها 48.870 فردًا متأثرًا من الأزمة الإنسانية. ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة اللاجئين والنازحين داخليًّا في أنحاء العالم وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم.