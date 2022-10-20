الفنانة "الحمود" تكشف قصة لوحتها في مكتب ولي العهد و"الطاولة المستديرة".. هنا القصة

وعن البدايات أشارت "الحمود" إلى أن الاهتمام بدأ منذ أيام الدراسة "بعد دراستي الجامعية لعلم الاجتماع قررت دراسة الماجستير في الخارج، وقتها بدأت رحلتي مع الخط العربي، وكنت أطلب كتبًا مختلفة عن الخط من حول العالم، وكنت مهتمة بالحروف العربية والزخارف الإسلامية وحتى عملت على فيديو وثائقي عن تطور الحرف العربي".