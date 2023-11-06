بعد احتفالية "ماني" و"رونالدو".. هنا قصص للاعبين أثاروا الجدل وطالتهم عقوبات على الأهداف

ومن المعروف أن كل لاعب يختار طريقة مختلفة للاحتفال بالأهداف التي يسجلها، إلا أنّ هذه الطريقة لا تمر بسلام في كل الأوقات، إذ تسببت العديد من الأهداف في إثارة الجدل والغضب بسبب طريقة الاحتفال بها، حتى أن بعض اللاعبين تلقّوا عقوبات أو حصدوا انتقادات الجمهور بسبب هذه الاحتفالات.