مفتي ألبانيا يُحذِّر من خطورة الفتاوى الفردية ويدعو للاعتماد على المؤسسات الدينية المعتمدة

أشاد الشيخ بويار سباهيو، المفتي العام ورئيس المشيخة الإسلامية في ألبانيا، خلال المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- تحت عنوان (دور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال)، بمشاركة شخصيات إسلامية من أكثر من 60 دولة حول العالم في مكة المكرمة، بدور المملكة العربية السعودية في ترسيخ القيم الأخلاقية الإنسانية والإسلامية في المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي على حد سواء، الذي وصفه بأنه "دور مثمن جدًّا".
وأكد الشيخ بويار سباهيو أهمية الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والتطرف في العالم الإسلامي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي امتثالاً لقوله تعالى {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن}.
وأشار الشيخ بويار إلى أهمية الفتاوى الصادرة عن المؤسسات الدينية المعتمدة؛ إذ إن الفتاوى الفردية قد تكون خطيرة على المسلمين وغير المسلمين على حد سواء.
وأشاد بدور وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية في هذا الجانب، معتبرًا أنها تمثل نموذجًا يُحتذى به.
وثمَّن مفتي ألبانيا جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في استضافة المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، سائلاً الله تعالى أن يحفظ السعودية من كل مكروه؛ لكونها دائمًا تدعم الناس جميعًا دون تمييز في الدين أو العرق أو الجنس أو اللون.
كما قدم الشكر الجزيل إلى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على ما يبذله من جهود ملموسه في سبيل خدمة المسلمين، ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي في جميع أنحاء العالم.