مفتي ألبانيا يُحذِّر من خطورة الفتاوى الفردية ويدعو للاعتماد على المؤسسات الدينية المعتمدة

وأشار الشيخ بويار إلى أهمية الفتاوى الصادرة عن المؤسسات الدينية المعتمدة؛ إذ إن الفتاوى الفردية قد تكون خطيرة على المسلمين وغير المسلمين على حد سواء.

وأشاد بدور وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية في هذا الجانب، معتبرًا أنها تمثل نموذجًا يُحتذى به.