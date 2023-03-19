السعودية لإعادة التمويل العقاري - “SRC تُوقع أكبر اتفاقية شراء محفظة مع "مصرف الراجحي" بـ 5 مليار ريال سعودي

وتعليقًا على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لــ SRC فابريس سوسيني” :تعد هذه الاتفاقية مع مصرف الراجحي علامة فارقة ضمن نهجنا الاستراتيجي لدعم سوق الإسكان المزدهر في المملكة من خلال دعم تقديم حلول التمويل العقاري المرنة للمواطنين. كما تأتي من ضمن شراكاتنا الاستراتيجية مع الجهات التمويلية بما فيها البنوك وشركات التمويل العقاري، بهدف إنشاء سوق ثانوية نشطة وقوية للتمويل العقاري السكني، وتزويد السوق المحلي بالسيولة اللازمة، إضافة إلى تمكين عدد اكبر من المواطنين للاستفادة من حلول التمويل العقاري السكني المرنة التي تتناسب مع تطلعاتهم والتي تؤدي إلى زيادة نسب ملكية المنازل في المملكة، الأمر الذي يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 ".