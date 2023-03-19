السعودية لإعادة التمويل العقاري - “SRC تُوقع أكبر اتفاقية شراء محفظة مع "مصرف الراجحي" بـ 5 مليار ريال سعودي

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 5 مليار ريال سعودي، مع مصرف الراجحي، أحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم من حيث القيمة السوقية وحجم أصول التمويل العقاري.
وتم توقيع الاتفاقية بحضور معالي الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة، والأستاذ عبدالله الراجحي، رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي.
وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعها كل من الرئيس التنفيذي للشركة فابريس سوسيني، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرف وليد عبد الله المقبل، امتداداً لجهود الشركة المتواصلة لدعم سوق التمويل العقاري السكني في المملكة، من خلال التوسع في إعادة التمويل العقاري؛ وتقديم حلول SRC لجهات التمويل العقاري لدعم النمو و الاستقرار المالي في سوق التمويل العقاري. وتعد هذه أكبر اتفاقية من نوعها في القطاع البنكي السعودي.
وتعليقًا على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لــ SRC فابريس سوسيني” :تعد هذه الاتفاقية مع مصرف الراجحي علامة فارقة ضمن نهجنا الاستراتيجي لدعم سوق الإسكان المزدهر في المملكة من خلال دعم تقديم حلول التمويل العقاري المرنة للمواطنين. كما تأتي من ضمن شراكاتنا الاستراتيجية مع الجهات التمويلية بما فيها البنوك وشركات التمويل العقاري، بهدف إنشاء سوق ثانوية نشطة وقوية للتمويل العقاري السكني، وتزويد السوق المحلي بالسيولة اللازمة، إضافة إلى تمكين عدد اكبر من المواطنين للاستفادة من حلول التمويل العقاري السكني المرنة التي تتناسب مع تطلعاتهم والتي تؤدي إلى زيادة نسب ملكية المنازل في المملكة، الأمر الذي يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 ".
كما صرح وليد عبد الله المقبل، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرف قائلا: "تعد هذه الاتفاقية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري خطوة مهمة في تعزيز تعاوننا الاستراتيجي مع الشركة وداعمة لجهودنا المشتركة المستمرة لتقديم حلول التمويل العقاري المرنة وبأسعار معقولة ، بما يساهم في تحقيق توجهنا الاستراتيجي لتوفير حلول مالية مستدامة ولتلبية احتياجات قاعدة أكبر من العملاء والطلب المتزايد على ملكية المنازل في المملكة ".
ويأتي هذا التوقيع ضمن سلسلة من الاتفاقيات بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ومختلف الجهات التمويلية الرائدة في المملكة بما فيها البنوك وشركات التمويل العقاري، حيث تقدم الشركة حلول إدارة السيولة والمخاطر ضمن الميزانيات العمومية بهدف دعم جهود جهات التمويل من البنوك وشركات التمويل العقاري وتعزيز قدراتهم على النمو في سوق التمويل العقاري بما يرفع من نسب التملك للمنازل في المملكة.