"الخريف": المملكة تمتلك جرأة كبيرة في تبني التقنيات الحديثة لتطوير مبادرات المسؤولية الاجتماعية

ويأتي حديثه تأكيداً على أن المملكة نجحت في إطلاق نهضة جديدة في المسؤولية الاجتماعية للشركات بدعم رؤية 2030م، وشهدت تحولات كبيرة في مجال المسؤولية الاجتماعية خصوصاً منذ عام 2020، حيث دعمت رؤية 2030 هذا التوجه الرامي إلى تنمية الاقتصاد والمجتمع والحفاظ على البيئة. منذ عام 2020، دخلت السعودية في مرحلة غير مسبوقة من تطوير المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث أصبحت المبادرات أكثر تأثيراً واستدامة، متكاملةً مع رؤية 2030.