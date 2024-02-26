توقيع اتفاقية بين "رعاية ذوي الإعاقة" والجامعة السعودية الإلكترونية

من جهته، أفاد الدكتور الحيدري بأن هذا التعاون سيكون له تأثير إيجابي على الطلاب ذوي الإعاقة والبيئة الأكاديمية، وسيمكنهم من الوصول والاستفادة من البرامج الأكاديمية وكذلك يثري الأبحاث والدراسات في مجال الإعاقة، وقال: هذا ما تهدف إليه الهيئة إلى أن تكون المظلة الجامعة لكل ما يُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم الحقوق الكاملة وتمكينهم بالتعاون مع الجهات المختلفة وتعزيز حضورهم في مختلف البرامج التنموية، كما تسعى إلى تعزيز استقلاليتهم وتمكينهم من خلال مشاركاتهم في الأنشطة المختلفة، وإشراكهم بشكل كامل في جميع جوانب الحياة للوصول إلى مجتمع شامل وموائم.