"أمانة جدة": إنجاز 57% من مشروع حلول الأمطار لطريق الملك فيصل بأبحر الشمالية

وأوضحت الأمانة أن المشروع يُعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية وضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية، وتحسين جودة الحياة، والتي تُعد إحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030م؛ مبينة أن حلول الأمطار لطريق الملك فيصل ستشتمل على منظومة من تصريف المياه للطريق الذي يمر في أحياء أبحر الشمالية والشراع، وتتضمن إنشاء وتنفيذ أنابيب وقنوات لتصريف مياه الأمطار بطول يصل إلى نحو 12.855 كلم مزودة بـ97 منهولًا و62 مصيدة لتصريف الأمطار.