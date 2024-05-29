مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينهي معاناة سبعيني من تضيق الصمام الأورطي بدون جراحه

والذي أضاف بأن المريض حضر للعيادة، لشعوره بالإرهاق الشديد وعدم القدرة على المشي، وبعد الإستماع إلى شكواه، وإجراء الفحص السريري، كان هناك تشخيص مبدئ بوجود انسداد بالصمام الأورطي، وبناءاً على ذلك تم إخضاعه لمجموعة من الفحوصات الطبية الدقيقة، بالإيكو وكذلك الأشعة المقطعية (C.T. Scan)، لدراسة شكل القلب وحجمه، ومعرفة قياسات الصمام ونسبة التضيقات، بالإضافة إلى عمل قسطرة تشخيصية، للتأكد من عدم وجود أية انسدادات بالشرايين القلبية، وقد كشفت النتائج بدقة عالية عن وجود تضيق حاد في الصمام الأورطي، وأنه المتسبب الرئيسي بالأعراض السابقة، والتي عانى المريض منها خلال الشهور الماضية.