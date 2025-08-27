صنعت قادة متميزين من المديرين.. الشهري يدعو لإعادة البرنامج التدريبي "دورة الإدارة المدرسية"

وأوضح الشهري أن البرنامج المعروف بـ«دورة الإدارة المدرسية» لم يكن تدريبًا تقليديًا، بل تجربة متكاملة أسهمت في صقل مهارات القادة وإكسابهم خبرات عملية في مجالات التخطيط، وإدارة الموارد، وبناء فرق العمل. وأضاف: “اليوم حين نقارن بين من حصل على هذه الدورة ومن لم يحصل عليها، نلحظ بوضوح الفرق الكبير في مستوى الكفاءة القيادية.