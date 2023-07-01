اكتمال مغادرة 4951 حاجًّا وحاجة من ضيوف برنامج خادم الحرمين إلى المدينة المنورة

ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على برنامج الاستضافة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على جهوده العظيمة في دعم البرنامج وتمكين عدد كبير من المسلمين في العالم من أداء ركن الحج على نفقته الخاصة، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي تابع بكل دقة وعناية البرنامج وما يقدم فيه من خدمات وبرامج تعكس حجم الدعم والعناية بهؤلاء الضيوف الذين سيقدم لهم برامج متنوعة بالمدينة المنورة، وسيزورون عددًا من المعالم التاريخية والحضارية، كما سيتشرفون بالسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصاحبيْه؛ وفق منظومة متكاملة من الخدمات التي تسعى الوزارة لمواكبة التطلعات وتحقيق رسالة البرنامج.