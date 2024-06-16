جراحة نوعية لإنقاذ سبعينية تركية من نزيف في المخيخ بمدينة الملك عبدالله الطبية

نجح فريق طبي بمركز العلوم العصبية في مدينة الملك عبدالله الطبية - عضو تجمع مكة المكرمة الصحي -، من إجراء عملية جراحية نوعية وعاجلة لإنقاذ حاجة تركية تبلغ من العمر سبعين عامًا بعد تعرضها لنزيف حاد في المخيخ، نتيجة تشوه شرياني وريدي في منطقة حساسة بالدماغ.