الأمين العام المساعد للإعلام بالجامعة العربية: قمة الدوحة رسالة تضامن ضد العدوان الإسرائيلي

أكد الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير أحمد رشيد خطابي، أن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي ستعقد غدًا في الدوحة، تمثل رسالة تضامن لوقف العدوان الإسرائيلي، في وقت يتطلع فيه الرأي العام العربي والإسلامي إلى موقف حازم للتصدي لهذا العدوان، وذلك في سياق دولي يشهد تزايد الدعم للقضية الفلسطينية خلال اجتماعات الدورة الـ(80) للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي من المتوقع أن تشهد اعترافات جديدة بدولة فلسطين.