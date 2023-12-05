ولي العهد وأمير قطر يترأسان اجتماع مجلس التنسيق السعودي- القطري

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، اجتماع الدورة (السابعة) لمجلس التنسيق السعودي- القطري.
ورحب أمير دولة قطر، في مستهل الاجتماع، بسمو ولي العهد، في زيارته الحالية لدولة قطر، فيما عبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لأمير دولة قطر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
وشهد الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما جرى تناول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
وشهد سمو ولي العهد وأمير دولة قطر تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين.
حضر الاجتماع، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، رئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان.
فيما حضره من الجانب القطري، الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة، السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب، السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني مستشار أمير قطر للشؤون الاقتصادية، السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، وعدد من الوزراء.