استقراء مناخي.. "المسند": نوفمبر الأكثر أمطاراً بالغربية

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً" مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ إنه وفقاً للاستقراء المناخي التاريخي، فإن شهر نوفمبر يعد الأكثر أمطاراً في الغربية، بينما في الوسطى يكون نوفمبر هو الثالث بعد أبريل ومارس.
وأضاف، في تغريدة على حسابه في "إكس"، خلال نوفمبر تستمر زراعة بذور الخس والطماطم والبصل في مشاتل الغربية والشرقية وتبوك وجازان، بينما في الحقول تشتل شتلات العروات المتأخرة من الخس، الطماطم، الفلفل، الباذنجان في الغربية، والوسطى، وعسير، ونجران، وجازان، وتبوك.
وأكمل، يستمر شتل الكرنب والقرنبيط في الشرقية، حائل، وعسير، وتزرع البازلاء، الفول الرومي، السبانخ، والثوم، في معظم مناطق المملكة، والملوخية والقرعيات في جازان، والشمندر واللفت والسلق والكراث في الغربية، والشمالية، والباحة، ونجران وجازان، والبطاطس في القصيم والوشم، واللوبيا في الغربية وحائل، وبداية زراعة القمح، الفول، الشعير، وتستمر زراعة العدس والبصل.