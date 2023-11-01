استقراء مناخي.. "المسند": نوفمبر الأكثر أمطاراً بالغربية

وأكمل، يستمر شتل الكرنب والقرنبيط في الشرقية، حائل، وعسير، وتزرع البازلاء، الفول الرومي، السبانخ، والثوم، في معظم مناطق المملكة، والملوخية والقرعيات في جازان، والشمندر واللفت والسلق والكراث في الغربية، والشمالية، والباحة، ونجران وجازان، والبطاطس في القصيم والوشم، واللوبيا في الغربية وحائل، وبداية زراعة القمح، الفول، الشعير، وتستمر زراعة العدس والبصل.