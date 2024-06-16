"الغنيم": وصول ما يقارب 800 ألف حاج وحاجة إلى مشعر منى قبل الفجر

‏وأضاف "الغنيم: كما تم تقديم 20 ألف ساعة تدريبية لأكثر من 120 ألف متدرب من خلال 2000 متدرب داخل وخارج المملكة بست لغات مختلفة وبدعم من وزارة الخارجية صدرت أول تأشيرة حج في السابع من رمضان للعام 1445 في سابقة تاريخيّة حتى بلغ عدد التأشيرات المصدرة حتى الأول من ذي القعدة للعام الماضي سبعة أضعاف ما كان يصدر في الفترة الزمنية الماضية.