"الحصيني": بداية الشتاء الفعلية بـ "المربعانية".. الخميس المقبل

وأشار إلى أن المربعانية يتخللها ثلاثة نجوم، وهي: الإكليل 13 يومًا، والقلب 13 يومًا، والشولة 13 يومًا، ومجموعها بالجملة 39 يومًا، وفترتها مناسبة لزراعة القمح في الوسطى، وفيها أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم بعد ذلك يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل، وهي مظنة البرد، وخصوصًا إذا ما هبّت رياح أصلها قطبي أو سيبيري.