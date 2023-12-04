"الحصيني": بداية الشتاء الفعلية بـ "المربعانية".. الخميس المقبل

أعلن الباحث في الطقس العضو المؤسس للجنة "تسميات" المناخية الإعلامي عبدالعزيز الحصيني، الاثنين، بداية "المربعانية" الخميس المقبل.
وأوضح "الحصيني" أن "المربعانية" هي البداية الفعلية للشتاء، ومدتها 39 يومًا.
ولفت إلى أن دخول الشتاء فلكيًا -وهو الانقلاب الشتوي- في السعودية والنصف الشمالي من الكرة الأرضية؛ سيحدث -إن شاء الله- يوم الجمعة 9/ 6/ 1445هـ، والذي يوافق 22 ديسمبر الجاري.
وأوضح "الحصيني" أن أول نجم من "المربعانية" يمكن اعتباره امتدادًا للوسم؛ لأنه ينبت ما ينبته الوسم -إذا بارك الله- في المطر الذي يهطل في المربعانية.
وأشار إلى أن المربعانية يتخللها ثلاثة نجوم، وهي: الإكليل 13 يومًا، والقلب 13 يومًا، والشولة 13 يومًا، ومجموعها بالجملة 39 يومًا، وفترتها مناسبة لزراعة القمح في الوسطى، وفيها أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم بعد ذلك يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل، وهي مظنة البرد، وخصوصًا إذا ما هبّت رياح أصلها قطبي أو سيبيري.
كما توقّع "الحصيني" أن يسبق دخول المربعانية موجة برد متوسطة القوة، خصوصًا الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية، ناصحًا الجميع باتقاء البرد، وبالأخص ليلاً وطرفي النهار؛ لأنه يؤذي الإنسان.