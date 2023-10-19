"العثيم" يهنئ القيادة بمناسبة ذكرى البيعة التاسعة لخادم الحرمين الشريفين

وأضاف "العثيم" أن ذكرى البيعة تعد حدثاً استثنائياً مهماً لشعوب الأمتين العربية والإسلامية للإسهامات العظيمة التي يقدمها الملك سلمان -وفقه الله- في إرساء دعائم العمل السياسي المحلي والعربي والإسلامي والتخطيط لمستقبله برؤية ثاقبة، حيث أصبح للمملكة في هذا العهد الزاهر، وبفضل سياسته الحكيمة وجود فاعل في المحافل الدولية، وفي صناعة القرار العالمي، وباتت عنصر دفع قوياً للصوت العربي والإسلامي، فضلاً عن تسخير إمكاناتها للمساعدة في حل الكثير من النزاعات وتقديم العون والمساعدة لكل المحتاجين في الكثير من دول العالم.