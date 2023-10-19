"العثيم" يهنئ القيادة بمناسبة ذكرى البيعة التاسعة لخادم الحرمين الشريفين

رفع عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة رئيس مجلس أمناء مؤسسة العثيم الخيرية، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظهما الله- بمناسبة ذكرى البيعة التاسعة.
وقال "العثيم": إن ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أيده الله، ملكاً على بلادنا الغالية ذكرى غالية وعزيزة للشعب السعودي ولشعوب الأمتين العربية والإسلامية لأنها ترسّخ معاني التعاضد والتلاحم، وتؤكد صادق الولاء والثقة الغالية، وتجسد واقع الحياة الكريمة التي ينعم بها أبناء هذا البلد الطيب المبارك، وتطلعه نحو مستقبل زاهر ومشرق تحت قيادة حكومتنا الرشيدة.
وأشار "العثيم" إلى ما تشهده بلادنا الغالية من منجزات تنموية كبرى، ومن نهضة شاملة على كل المستويات وما تحمله من بشريات وهي تمضي بكل الثقة لاستشراف المستقبل عبر رؤية المملكة 2030.
وأضاف "العثيم" أن ذكرى البيعة تعد حدثاً استثنائياً مهماً لشعوب الأمتين العربية والإسلامية للإسهامات العظيمة التي يقدمها الملك سلمان -وفقه الله- في إرساء دعائم العمل السياسي المحلي والعربي والإسلامي والتخطيط لمستقبله برؤية ثاقبة، حيث أصبح للمملكة في هذا العهد الزاهر، وبفضل سياسته الحكيمة وجود فاعل في المحافل الدولية، وفي صناعة القرار العالمي، وباتت عنصر دفع قوياً للصوت العربي والإسلامي، فضلاً عن تسخير إمكاناتها للمساعدة في حل الكثير من النزاعات وتقديم العون والمساعدة لكل المحتاجين في الكثير من دول العالم.
وختم "العثيم" تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظهما الله، وأن يمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية، وأن يحفظ لبلادنا أمنها وسلامها واستقرارها.