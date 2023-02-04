"بدر العليا" بطلاً للميادين السعودية في ختام فعاليات الحفل الـ92 لموسم سباقات الخيل

واليوم السبت يواصل نادي سباقات الخيل موسمه، وينظّم على الميدان ذاته الحفل الـ 93، الذي يتألف أيضًا من 11 شوطًا، من أهمها الشوط التاسع على كأس وزارة الإعلام، والعاشر على كأس هيئة الإذاعة والتليفزيون، والشوط الختامي الحادي عشر على كأس إمارة منطقة المدينة المنوّرة.