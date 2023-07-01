"إبداع الحج".. توظيف التقنية واستثمار التطوع جعلا موسم 1444هـ استثنائيًّا

مع آخر أيام التشريق، قدَّمت المملكة العربية السعودية في موسم الحج هذا العام العديد من الخدمات الطبية والاجتماعية والتقنية لزوار بيت الله الحرام، الذين أتوا من مختلف أنحاء العالم لأداء فريضة الحج؛ لترى منظرًا مهيبًا في أيام التشريق، تعكسه مشاهد جوية من سماء مكة المكرمة، ضمن مهام القوات الجوية التكاملية اليومية مع الجهات الأمنية؛ لمتابعة حركة وسلامة ضيوف الرحمن في مشعر منى والحرم المكي الشريف.