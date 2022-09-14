"الخضيري": استخدام غسول الفم مرتين يومياً يزيد نسبة الإصابة بالسكري

ولفت في تغريدة على حسابه بتويتر، إلى أن دراسة أثبتت أن غسول الفم مرتين يومياً يسبّب خللاً في توازن البكتيريا النافعة في الفم (التي تنتج أكسيد النيترك Nitric Oxide الذي يساعد على تنظيم الأنسولين في الجسم).