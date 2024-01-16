توجيه تعديل عُطَل الأعياد في الجهات الحكومية: يبدأ من تاريخه.. وهذه الجهات المشمولة

تكشفت معلومات أولية عن قرار مجلس الوزراء، الذي صدر اليوم، وتضمَّن توجيه الجهات الحكومية التي تُطبِّق نظام العمل وفقًا لتنظيمها، ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، بتعديل لوائحها الإدارية؛ ليكون عدد أيام العُطَل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل.