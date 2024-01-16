توجيه تعديل عُطَل الأعياد في الجهات الحكومية: يبدأ من تاريخه.. وهذه الجهات المشمولة
تكشفت معلومات أولية عن قرار مجلس الوزراء، الذي صدر اليوم، وتضمَّن توجيه الجهات الحكومية التي تُطبِّق نظام العمل وفقًا لتنظيمها، ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، بتعديل لوائحها الإدارية؛ ليكون عدد أيام العُطَل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل.
ووفقًا للمعلومات، ستكون الجهات المشمولة بالتعديل: الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج الحكومية، وما في حكمها، وهي جهات ممارساتها تتواءم مع المعمول به في سوق العمل.
وتشير المعلومات إلى أن القرار سيبدأ تطبيقه من تاريخ صدوره؛ ما يعني أن عطلتَي عيدَي الفطر والأضحى القادمتَين ستكونان أولى حالات التطبيق للقرار.
وبحسب مختصين، لن ينطبق القرار على الموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية، كما لن ينطبق على العامل المتعاقد الخاضع لنظام العمل في الجهات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.